Dupla armada invade delegacia e resgata presos no Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO - Cinco presos fugiram da delegacia de Miranda, no Mato Grosso do Sul, no início da manhã desta segunda-feira, 2. Na fuga, os bandidos levaram uma viatura policial.

Dois homens armados invadiram a delegacia, por volta das 6 horas, e renderam um policial no momento em que as celas dos presos em regime semiaberto seriam abertas. Depois, outro policial que estava na delegacia foi surpreendido. As armas deles foram roubadas.

Inicialmente, a polícia tinha a informação de que quatro presos haviam fugido, mas ao conferir o número de detentos, por volta das 13 horas, foi constatado que o número exato eram cinco.

A viatura policial foi abandonada na zona rural da cidade. Equipes faziam buscas na região à procura dos foragidos. Nenhum deles havia sido capturado até as 13h50.