Dupla assalta e incendeia supermercado em Franca (SP) Dois assaltantes invadiram um supermercado no Jardim Paineiras, em Franca, no interior paulista, na noite de sábado e, antes da fuga, atearam fogo no prédio. A mãe do proprietário do comércio foi levada com os ladrões, que fugiram em um Palio, e libertada na Rodovia Anhangüera, perto de Ribeirão Preto. Antes de provocar o incêndio, os homens trancaram duas pessoas no banheiro. Ninguém ficou ferido. Os assaltantes roubaram cerca de R$ 5 mil. Além dos produtos que estavam nas prateleiras, também foram destruídos vários equipamentos do estabelecimento. As informações são do site EPTV.