Dupla assalta lotação e causa acidente em SP Dois bandidos, um deles o menor J.A.S.F., de 16 anos, armados com um revólver calibre 38, causaram um acidente envolvendo cinco veículos quando fugiam de policiais militares do 28º Batalhão após roubarem uma perua de lotação na zona Leste da capital paulista. Eram 21h de ontem, quando a dupla entrou na van próximo ao Terminal de Ônibus de Cidade Tiradentes, extremo Leste da capital paulista. Os dez passageiros, um deles um bebê de 6 meses de idade, além do motorista Manoel Jamas, 62, e o cobrador, Paulo Rogério Francisco, 28, foram feitos reféns quando a lotação em que estavam seguia rumo à Estação Penha, do Metrô. Os passageiros foram logo liberados. Enquanto o menor dirigia, o comparsa deste ameaçava de morte os dois reféns, que foram liberados após entregarem R$ 110,00, em dinheiro, e 50 vales-transporte aos bandidos. Policiais militares, acionados por Manoel e Paulo, localizaram a perua na Avenida Ragueb Chohfi, onde teve início a perseguição. Na altura do nº 7.000, o menor, que dirigia muito mal, bateu a van contra quatro carros, um Uno, uma Kombi, um Versailles e um Escort, tombando a perua ao lado, num matagal abaixo do nível da avenida. O comparsa do adolescente fugiu, mas J.A.S.F. não teve a mesma sorte e acabou detido e encaminhado ao plantão do 54º Distrito Policial, de Cidade Tiradentes. Oito pessoas que estavam nos outros quatro carros que se envolveram no acidente sofreram ferimentos leves. O caso foi registrado pela delegada Daurita M. Donaire, que encaminhou o menor à Vara da Infância e da Juventude; de lá, o adolescente deverá seguir para a Febem.