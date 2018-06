Dupla atira bomba contra prédio da TV Globo no Rio Uma bomba de fabricação caseira foi jogada contra a porta de entrada do prédio da TV Globo localizado na Rua Vom Martius, nº 22, no Jardim Botânico, zona Sul do Rio. No início desta madrugada de quarta-feira, dois homens, em uma moto, atiraram o objeto, que foi parar sob uma das viaturas da emissora, estacionada próximo à porta de entrada do prédio. Policiais militares e agentes do Esquadrão Anti-Bomba foram acionados, isolaram a área e verificaram que o artefato, que não explodiu, foi fabricado artesanalmente. Os dois desconhecidos continuam foragidos.