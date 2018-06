Dupla atira contra ônibus em Guarulhos (SP) Às 23h45 de quarta-feira, armados com revólver calibre 38, dois homens renderam o motorista e um fiscal da Viação Transguarulhense que estavam em um ponto final, no Parque Residencial Bambi, periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os criminosos entraram no coletivo e ordenaram que o motorista dirigisse o veículo até um matagal próximo. Lá, a dupla desceu e atirou várias vezes contra o ônibus enquanto o motorista fazia a manobra. Nada de valor foi levado nem houve feridos. Policiais militares do 31º Batalhão foram acionados, mas não conseguiram localizar os criminosos, que estão foragidos. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial da cidade.