Dupla de suspeitos morre após fuga em moto roubada

Dois homens ocupando uma moto roubada morreram, no final da noite desta segunda-feira, 22, após trocarem tiros com policiais militares do 20º e 33º batalhões na Rodovia Castello Branco, em Barueri, região oeste da Grande São Paulo.

A perseguição a uma Honda CG-150 Titan, placas EHB 1938, teve início e terminou em Barueri, mas a dupla, com a qual foram apreendidos dois revólveres calibre 38, durante a fuga ainda passou por Osasco e Carapicuíba, cidades vizinhas. O suspeito que estava na garupa, ainda não identificado, após ser baleado, caiu na rodovia, próximo ao pedágio do quilômetro 20, quebrou o pescoço e morreu no local.

O comparsa, Juserlanio Pereira da Silva, ao sair da rodovia e passar próximo ao Motel Riviera, no Jardim Santa Cecília, limite entre Barueri e Carapicuíba, bateu a moto contra um prisma de sinalização fixado na via, caiu, levantou-se e ainda atirou contra os policiais. No revide dos policiais, Silva foi baleado e morreu quando era atendido no pronto-socorro da Cohab II, em Carapicuíba.