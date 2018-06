Dupla de traficantes tenta subornar PMs Uma menor, de 15 anos, e o colega dela, Ricardo Souza Carvalho, de 30 anos, foram detidos, por volta da 0h30 desta quarta-feira, quando vendiam cocaína em uma escadaria, localizada na Rua Manoel Bandeira, s/nº, no Jardim Campanário, em Diadema, cidade do grande ABC paulista. Policiais militares da viatura prefixo 24490, comandanda pelo sargento Rocha, detiveram a dupla que tentou fugir ao ser abordada por outra equipe. O casal correu para o final da escadaria e acabou sendo surpreendido pelos policiais que lá esperavam. Foram apreendidos 41 papelotes da droga e R$ 380,00 em dinheiro, valor utilizado na tentativa de subornar os policiais. Do total, R$ 100,00 estavam no bolso da menor e o restante deixado por um comparsa de Ricardo, que recebeu a ligação do colega deixou o dinheiro em uma rua próxima. Segundo os policiais militares, a menor mora no bairro de Americanópolis, na zona Sul da capital, próximo à divisa com Diadema. "Os traficantes estão recrutando essas menores para realizar a venda aqui em Diadema na tentativa de despistar a polícia", disse o sargento Rocha. O bandido detido foi indiciado por tráfico de drogas e corrupção ativa. O caso está registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.