Dupla é detida após assaltar turistas chilenos em Copacabana

Dois integrantes de um grupo de cinco assaltantes munidos de facas que atacou dois turistas chilenos que caminhavam pela orla da praia de Copacabana, zona sul do Rio, foram detidos pela Polícia Militar na quarta-feira, 19, momentos após o assalto.

Um menor de 17 anos e Leandro Gonçalves da Silva, 24, foram detidos minutos depois do roubo próximo à Praça do Lido, por policiais do 19º Batalhão acionados pelas vítimas, que forneceram a descrição física de alguns dos bandidos. O assalto havia ocorrido na Avenida Atlântica por volta das 23 horas.

O grupo havia roubado dos turistas dois pares de tênis, uma carteira, as chaves do apartamento onde estavam e R$ 69. Com a prisão, a Polícia apreendeu a arma usada no crime e só conseguiu recuperar o dinheiro e um dos pares de tênis.

O flagrante foi registrado na 14ª Delegacia, do Leblon, onde Leandro foi indiciado por roubo e corrupção de menores. Segundo a polícia, Leandro já tinha passagem por roubo. Até as 7 horas desta quinta-feira, os demais integrantes do bando não haviam sido localizados.