Dupla é executada na zona norte de SP A conversa entre Deverson Carlos Machado, de 28 anos, e um homem ainda não identificado, em frente ao número 127 da Av. Ede, na Vila Ede, Zona Norte da capital paulista, foi interrompida, por volta das 21h30 de ontem, pela chegada de um homem que, sem nada dizer, sacou de uma arma e efetuou vários disparos contra os dois. Socorridos no Pronto-Socorro de Santana, ambos morreram. Para PMs da 3º Cia do 5º BPMM, que estiveram no local, tudo indica que houve uma desinteligência entre marginais. Suspeitam de briga pela disputa de ponto de venda de drogas. Deverson possuía uma longa ficha criminal em que, dentre outros delitos, havia vários homicídios pelos quais foi indiciado e estaria respondendo em liberdade. Outro hipótese é de que alguém o tenha executado para vingar-se de algum de seus crimes de morte e que o outro foi assassinado para não testemunhar contra o homicida. O crime foi registrado no 39º DP - Vila Gustavo, cujos policiais de plantão apenas se limitaram em registrar o fato como crime de autoria desconhecida. Até o final da madrugada deste sábado, não tinham tomado nenhuma providência nem mesmo na tentativa de identificar a outra vítima, um homem negro aparentando 25 anos.