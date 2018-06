Dupla é morta durante tentativa de seqüestro relâmpago em Osasco Dois homens foram mortos e dois conseguiram fugir no final da noite de sexta-feira após um tiroteio com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) no bairro de Presidente Altino, próximo ao Centro de Osasco, na Grande São Paulo. Os criminosos participavam de uma tentativa de seqüestro relâmpago. Segundo a PM, os quatro tinham seqüestrado havia pouco o proprietário de uma picape Mitsubishi L-200, quando foram surpreendidos por policiais militares da Rota que faziam patrulhamento na região. Houve tiroteio seguido de perseguição, que só terminou na esquina da Rua Armênia com a Rua Ana Zozi Toni, onde os criminosos abandonaram o carro. Mesmo assim, eles teriam continuado a troca de tiros com os policiais, que deixou dois criminosos mortos enquanto outros dois conseguiram fugir. A vítima do seqüestro relâmpago saiu ilesa.