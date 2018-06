Dupla é presa com 6 kg de cocaína escondida na lataria de carro no RS

SÃO PAULO - Dois homens foram presos neste domingo, 12, com seis quilos de cocaína no Rio Grande do Sul. O entorpecente abasteceria a região metropolitana e o litoral Norte no carnaval.

Agentes da 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico investigavam a participação de um grupo da região metropolitana que abastecia regularmente os pontos de venda de cocaína. Na ação, um carro foi abordado na BR-386 Tabaí-Canoas. A equipe localizou um compartimento secreto no interior da lataria com seis tijolos de cocaína. O motorista e o passageiro, ambos com 24 anos de idade, foram presos.

No total, foram apreendidos seis quilos e 432 gramas da droga, além do veículo. Os presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao Presídio Central.

Um dos investigados já foi preso por tráfico de drogas em Bauru, pela Polícia Federal de São Paulo. Participaram duas equipes do Denarc, três viaturas e o trabalho dois cães farejadores.