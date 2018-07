Dupla é presa com 73 cartões de banco clonados Mário Luiz de Oliveira, de 22 anos, e Carlos Galego Júnior, de 23, foram presos num caixa eletrônico em frente à Santa Casa de Suzano, na Grande São Paulo, com 73 cartões de banco clonados. A dupla, porém, não chegou a sacar dinheiro. Segundo o delegado Walter Gonçalves Jardim, plantonista da delegacia central da cidade, os dois se assustaram ao ver um carro da PM passar perto do caixa, saíram correndo e abandonaram parte dos cartões na cabine do caixa. Mas foram alcançados pelos policiais. Ambos, porém, se negaram a prestar depoimento. Só falarão em juízo. Todos os cartões eram da mesma instituição financeira, cujo nome é mantido em sigilo pela polícia. A principal suspeita é de que um funcionário do banco esteja envolvido com os criminosos. Oliveira e Galego Júnior foram autuados por tentativa de estelionato.