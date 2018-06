Dupla é presa com arma e munição em Porto Alegre (RS)

SÃO PAULO - Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ação foi deflagrada após um mês de investigações com o objetivo de identificar pontos de tráfico e retirar armas de fogo das ruas.

Um dos indivíduos, de 22 anos, foi preso na quarta-feira, 11, com um revolver .44, arma proibida devido ao alto poder de fogo. Com ele foram encontrados também seis cartuchos.

O outro suspeito, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira, 12, com uma pistola .380 furtada, carregada com 19 cartuchos. Ele também é suspeito de uma tentativa de homicídio, ocorrido no final de 2011. Os dois foram levados para a 22ª Delegacia de Polícia.