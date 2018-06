Dupla em fuga atinge vários carros na Rodovia Rio-Teresópolis

Atualizado às 4h15

SÃO PAULO - Dois homens foram presos, no final da noite de sexta-feira, 2, após serem perseguidos pela Polícia Militar e atingirem vários veículos na Rodovia Rio-Teresópolis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A dupla estava em um Celta roubado.

A perseguição começou na área urbana de Duque de Caxias após PMs do 15º Batalhão desconfiarem dos ocupantes do Celta e abordarem o veículo. A fuga se estendeu para a Rio-Teresópolis e terminou no bairro Figueira, próximo ao entroncamento com a Rodovia Rio-Magé. Um revólver foi apreendido com os bandidos

A ocupante de um dos veículos atingidos pelo carro onde estavam os criminosos ficou presa às ferragens, foi socorrida e levada para o Hospital Adão Pereira Nunes. O caso foi encaminhado para a central de flagrantes da Delegacia de Imbariê (62ªDP), em Duque de Caxias.