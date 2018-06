Dupla incendeia ônibus na zona oeste de SP; não há vítimas A polícia está à procura de dois incendiários que destruíram, às 22h15 de domingo, um ônibus da Viação Santa Brígida que estava parado no ponto inicial, na Vila Zatti, zona oeste da capital paulista, e que aguardava horário para seguir rumo à estação Barra Funda do Metrô. O ataque ao coletivo de linha 948-A/10(Vila Zatti/Metrô Barra Funda) ocorreu na Rua Professor José Lourenço. Segundo a São Paulo Transportes(SPTrans), ainda não havia passageiros dentro do ônibus, que ficou completamente destruído. Motorista e cobrador aguardavam para sair quando dois homens, munidos de um coquetel molotov, entraram no veículo e o incendiaram. Além de duas equipes dos Bombeiros, policiais militares da 5ª Companhia do 4º Batalhão também foram acionados imediatamente, mas a dupla já havia fugido a pé. O ataque foi registrado no 87º Distrito Policial, de Vila Pereira Barreto, onde retratos falados dos acusados serão feitos na tentativa de localizar os autores do crime. Nem o motorista nem o cobrador da Viação Santa Brígida ficaram feridos.