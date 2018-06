Dupla invade bingo em São Bernardo do Campo (SP) Por volta das 2h30 da madrugada desta sexta-feira, dois criminosos invadiram o Bingo Mirage, localizado na Avenida Presidente Kennedy, na região central de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Segundo policiais militares do 6º Batalhão, cerca de 20 pessoas, entre funcionários e clientes, foram rendidas pela dupla, que fugiu em um veículo Astra de uma das vítimas. Armados com um revólver calibre 32, os assaltantes levaram jóias, dinheiro e celulares dos clientes, além de uma quantia em dinheiro pertencente ao bingo ainda não divulgada pela polícia. Um dos bandidos, identificado como Ednaldo, foi detido no momento em que fugia. Nenhum cliente ou funcionário da casa de jogos ficou ferido.