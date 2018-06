Dupla invade casa de bispo na zona sul de SP O bispo emérito do Campo Limpo, Dom Emílio Pignoli, de 76 anos, um padre italiano, de 86, e outras três pessoas foram feitos reféns por cerca de 1 hora e meia na noite de anteontem. Dois bandidos invadiram uma capela e a residência do sacerdote localizadas no mesmo imóvel, na Rua Circular do Bosque, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles fugiram com dinheiro, aparelhos eletrônicos e ameaçaram cortar o dedo do bispo, caso o sacerdote não entregasse seu anel. Por volta das 18h30, armados de revólveres, Antonio Gomes Neto e Rafael Ferreira de Castro, ambos de 18 anos, invadiram a casa após dominar duas pessoas que arrumavam as portas de ferro da frente do imóvel. A zeladora da residência, o bispo e o padre foram rendidos na seqüência e obrigados a ficar deitados no chão. Após recolher uma TV de 29 polegadas, o anel do bispo, um aparelho de DVD, um par de tênis e R$ 200 em dinheiro, a dupla fugiu numa picape Fiat Strada roubada dos dois homens que faziam a manutenção do portão. Policiais militares do 16º Batalhão foram acionados, mas não encontraram os assaltantes de imediato. Os bandidos foram detidos por volta da 1 hora de ontem, com a picape, nas proximidades da Favela de Paraisópolis, na mesma região. As vítimas reconheceram Antonio e Rafael no 34º Distrito Policial (Vila Sônia). A polícia autuou a dupla em flagrante por roubo e também recuperou os objetos levados da residência.