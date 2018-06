Dupla invade hospital e executa paciente em São Paulo Armados com uma espingarda calibre 12, dois homens invadiram o pronto-socorro do Hospital Alexandre Zaio, na zona leste de São Paulo, por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira. Os criminosos renderam o segurança e foram até um dos quartos da UTI, onde estava internado Adenílton Pereira Neves, de 35 anos. O paciente, que havia sido levado ferido por vários tiros para o pronto-socorro na madrugada de domingo, foi baleado mais duas vezes e morreu. Adenílton já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo à mão armada. O caso será registrado no 21º Distrito Policial, de Vila Matilde. A polícia acredita que os dois atiradores sejam os mesmos ou estejam ligados aos que tentaram matar Adenílton na madrugada anterior. Os criminosos continuam foragidos.