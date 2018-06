Dupla leva quase R$ 15 mil da tesouraria do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio

São Paulo, 9 - Um assalto, de apenas cinco minutos, à tesouraria, e que rendeu a três criminosos R$ 14.400,00 na sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio, no final da tarde de sexta-feira, 8, é suspeito de ter a participação de algum funcionário do clube, segundo o que a polícia apurou após depoimentos colhidos na 14ª Delegacia, do Leblon, pela delegada Flávia Barros.

Parte do valor roubado seria pago aos funcionários terceirizados. Dois homens armados entraram pela loja do Flamengo e renderam três funcionários. Um deles vestia uma camisa do clube e chamou uma das vítimas pelo apelido, "Beda". Segundo a delegada, os criminosos sabiam onde estava o dinheiro. Ela vai pedir as imagens do circuito interno de TV e solicitar as impressões digitais colhidas pela perícia.