Dupla rouba 31 armas de empresa de segurança em Ribeirão Preto Dois homens armados invadiram a empresa de segurança Multservice Vigilância, no Parque Bandeirantes, em Ribeirão Preto, e renderam os dois vigias. Enquanto um mantinha os seguranças sob mira, o outro pegou 31 armas do cofre: 25 revólveres calibre 38 e seis cartucheiras calibre 12, além de 30 coletes à prova de balas e munição. A dupla fugiu em um Corsa da empresa, que foi localizado abandonado na manhã desta segunda. A polícia investiga o caso, acontecido na noite de domingo. O roubo foi comunicado à Polícia Federal (PF), que tem a responsabilidade de fiscalizar as empresas de segurança. Segundo o delegado da PF Auris César da Silva Brisola, a Multservice Vigilância está com documentação regularizada. A empresa deve dar informações de todas as armas que foram roubadas e detalhes do roubo à PF.