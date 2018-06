Dupla rouba carro com criança dentro Dois assaltantes abordaram uma vendedora na porta de casa, roubaram seu carro e levaram o filho dela, de 3 anos, que estava no veículo, quinta-feira, em Porto Alegre. O menino foi libertado a três quadras do local do crime e encontrado uma hora depois. Um dos ladrões foi preso. O automóvel foi localizado na manhã de ontem.