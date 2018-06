Dupla Sena acumula no 1º sorteio e prêmio pode chegar a R$ 5,2 mi A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou os dois sorteios do concurso 429 da Dupla Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do primeiro sorteio e a estimativa é de que o prêmio acumule em R$ 5.200.000,00. No segundo sorteio, apenas um apostador acertou a sena e vai receber um prêmio de R$ 220.624,77. A quina saiu para 26 pessoas e cada uma receberá R% 5.657,05. Um total de 1.640 apostadores acertou a quadra, que pagará R$ 89,35 para cada um dos acertadores. Os números sorteados nesta sexta-feira são: 1º sorteio: 03 - 05 - 06 - 26 - 31 - 42 2º sorteio: 13 - 26 - 31 - 37 - 40 - 41