Dupla Sena e Quina não têm acertadores A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 509 da Dupla Sena, sorteio realizado em Mirante do Paranapanema (SP). Os números sorteados são: 1º sorteio: 03 - 06 - 25 - 31 - 46 - 48; 2º sorteio: 01 - 24 - 27 - 30 - 33 - 47. Não houve acertador da Sena no 1º sorteio - nem no 2º - e o prêmio ficou acumulado, para o próximo concurso, em R$ 341.894,99. A Quina teve 17 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 3.770,69. A Quadra foi acertada por 845 apostadores, cujo prêmio é de R$ 75,58. A estimativa de prêmio para a Sena (1º sorteio), no próximo concurso, sexta-feira, é de R$ 450.000,00. Já o rateio do concurso número 1681 da Quina teve os seguintes números sorteados: 01 - 27 - 32 - 56 - 71. Nenhuma aposta acertou a Quina, neste sorteio, e o prêmio ficou acumulado em R$ 647.268,64. A Quadra foi acertada por 122 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.783,30. O Terno teve 6.349 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 71,04. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso, quinta-feira, é de R$ 1,1 milhão.