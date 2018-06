Dupla suspeita de roubar R$ 70 mil em joias é presa no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta terça-feira duas pessoas suspeitas de roubarem joias avaliadas em R$ 70 mil. Segundo agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas ( Defrec ), a dupla rendeu e assaltou os proprietários de uma joalheria na região de Santa Maria, no último dia 27 de julho.

De acordo com o delegado titular do Distrito Policial Júlio de Castilhos, Gabriel Zanella, na noite do crime, uma família foi mantida refém pelos assaltantes em sua própria residência até o dia seguinte, quando foi obrigada a abrir duas joalherias que lhe pertenciam. Parte das joias roubadas já foram recuperadas. Os assaltantes foram autuados por roubo e sequestro.