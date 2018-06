Dupla tenta invadir depósito de armas da Aeronáutica no RJ Dois homens armados com fuzis, e usando uma bicicleta, tentaram invadir, na noite de ontem, um depósito de armas da Aeronaútica no bairro do Caju, zona Norte do Rio de Janeiro. Soldados do 4º Batalhão da Polícia Militar, supreenderam a dupla, mas depois de uma troca de tiros os supeitos conseguiram fugir para se esconder no interior da Favela da Chatuba, onde policiais militares fizeram buscas. O Centro de Operações da Polícia Militar não quis fornecer mais informações.