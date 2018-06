Dupla transportava cocaína em tanque de combustível no MT Dois homens foram flagrados transportando mais de dois quilos de cocaína dentro do tanque de combustível do veículo que trafegavam, na altura do quilômetro 385 da BR-070, no Mato Grosso. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado durante fiscalização de rotina por volta das 23 horas de sexta-feira, 3. Edmilson Nunes Oliveira e Luiz Paulo Ferreira Vitorino foram surpreendidos com 2,1 quilos de pasta base de cocaína, armazenadas em garrafas de refrigerante tipo pet que estavam escondidas no interior do tanque de combustível do veículo Fiat Strada, de Espigão D´Oeste, Rondônia.