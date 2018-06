D'Urso lança candidatura pelo PTB

D"Urso entrou na mira do presidente do PTB-SP, deputado Campos Machado, depois que o deputado federal Gabriel Chalita declinou do convite petebista para ingressar no PMDB.

O presidente da seccional paulista da OAB afirma que a candidatura é para valer, apesar das desconfianças de que seja um blefe de Campos Machado para tentar vender mais caro um eventual apoio a outra chapa.

"Eu não desistiria de uma candidatura à presidência do Conselho Federal da OAB para um blefe ou para um ensaio. Esse passo é muito importante para o nosso grupo político e para a minha vida", afirmou.