Dutra chamará todos os aliados para discutir cargos

A batalha por cargos no governo de Dilma Rousseff vai começar formalmente na semana que vem. O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, pretende conversar com os partidos aliados - PMDB, PDT, PSB, PR, PC do B, PRP, PTN, PSC e PTC -, além do PP, que não é da coligação que venceu a eleição mas apoiou Dilma no segundo turno.

Dutra quer montar um diagnóstico para entregar à presidente eleita quando ela retornar de sua viagem à Coreia. Dilma vai participar, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da reunião do G-20, nos dias 11 e 12 próximos.

"A ideia é conversar sobre o futuro, podem ser indicados nomes", declarou Dutra. Ele informou já ter mantido contato inicial por telefone com todos os partidos aliados.

Panorama. A primeira conversa ocorreu ontem à noite durante jantar na casa do vice-presidente eleito, Michel Temer, que também é o presidente do PMDB. Só ele e Dutra participaram do encontro.

Tanto Temer quanto Dutra reforçaram que vão conversar partido por partido para tentar entender quais são as questões, expectativas e sugestões de cada um. "A partir de segunda-feira, vamos ter conversas individuais com os partidos para depois apresentarmos para a presidente o quadro geral", disse Dutra.

Quanto à presidência da Câmara, os dois querem repetir acordo feito pelo PT e PMDB no segundo mandado de Lula: deixar a presidência da Casa com o PT por dois anos e outros dois com o PMDB. Temer e Dutra agora vão conversar com as bancadas para definir quem assumiria a presidência no primeiro biênio do governo Dilma. "Entendemos que o PT e PMDB, como as maiores bancadas, têm a responsabilidade de evitar logo no início do governo uma disputa", acrescentou Dutra. / COLABOROU EDNA SIMÃO e RENATO ANDRADE