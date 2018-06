Dutra é interditada por causa da chuva no Vale do Paraíba O trecho da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 81 e 86, que compreende os municípios de Pindamonhangaba e Roseira, no Vale do Paraíba, no interior paulista, está interditado. Segundo a empresa NovaDutra, a concessionária que administra aquela rodovia, a interdição é decorrente das fortes chuvas na região. Constam cinco pontos de alagamento na pista no sentido São Paulo-Rio. Não há previsão de liberação da pista. Além da sinalização providenciada pelo sistema SOS Usuário, da NovaDutra, e dos alertas, nos painéis eletrônicos da concessionária, os profissionais de arrecadação, nas praças de pedágio que antecede o trecho, estão encarregados de orientar os motoristas para evitar que prossigam viagem. Horas atrás, a interdição se estendia até a cidade de Aparecida do Norte, mas parte do trecho foi liberada.