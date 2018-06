Dutra é liberada após acidente que deixou três mortos no Rio

SÃO PAULO - A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra foi liberada às 11h30 de hoje, seis horas após um acidente ocorrido na altura do quilômetro 176, na região de Nova Iguaçu, no sentido Rio de Janeiro. Pela manhã, a via acumulava mais de um quilômetro de lentidão no trecho.

A colisão envolveu um caminhão que transportava colchões, um outro que carregava telhas e dois carros de passeio. Em seguida houve um incêndio. Três pessoas morreram.