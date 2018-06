Dutra nega uso de notas frias na campanha do PT

O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, procurou tirar o partido ontem do foco de notícia envolvendo o núcleo de comunicação da campanha da ex-ministra Dilma Rousseff. Reportagem do jornal Folha de S. Paulo mostrou que a campanha petista remunera jornalistas e técnicos por meio de notas fiscais frias emitidas por uma microempresa sem funcionários. "Não somos fiscais do INSS. A Lanza não trabalha só conosco. Isso é uma relação privada", reagiu Dutra.

As notas fiscais foram emitidas pela Cinco Soluções, aberta em 3 de março em nome de Jeová Alves de Sousa Jr. Ele teria dito que trabalha em nome da Lanza, do jornalista Luiz Lanzetta.

A Lanza foi contratada pelo diretório nacional do PT, em Brasília, e Lanzetta foi afastado da campanha na semana passada em meio à suspeita de articular a produção de um dossiê contra o candidato tucano José Serra.

Dutra disse ainda que o contrato com a Lanza, que vence no final do mês, está sendo desfeito. Segundo o presidente do PT, a Pepper é que vai passar a pagar os funcionários da campanha de Dilma. O presidente do PT reiterou que Lanzetta nunca foi assessor de Dilma, ou cuidou da parte de comunicação da campanha, e que a Lanza apenas pagava mão de obra.

Segundo reportagem, todos os profissionais da Lanza que trabalham na áreas de imprensa e internet não mantêm vínculos empregatícios com a Lanza e, para efetuar a maioria dos pagamentos, a empresa utiliza notas fiscais da Cinco Soluções.

Em nota, a Lanza afirmou que "recolhe e sempre recolheu todos os tributos incidentes sobre a sua atividade, nunca tendo sido autuada por quaisquer autoridades fiscais".

Iniciativa. Também disse na nota que foi a própria Lanza quem teve "a iniciativa de rescindir unilateralmente o contrato" que mantinha com o PT e que se esgotaria em 30 de junho: "Os profissionais estavam prestando serviços provisórios, dentro de um prazo máximo de três meses, que era a duração do contrato com o Partidos dos Trabalhadores." Sobre a Cinco Soluções, a Lanza informou que a empresa presta serviços regularmente e tem sede comercial no bairro Sudoeste, em Brasília.