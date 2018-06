''É a manifestação de Dilma que se espera'', diz tucano O presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra, criticou ontem a estratégia do governo de condicionar a decisão sobre o futuro de Antonio Palocci ao parecer da procuradoria-geral da República sobre o caso. "Do ponto de vista ético, a manifestação que se espera é da presidente", disse.