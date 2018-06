É carnaval, deixa a Osklen passar com seu samba fashion Em ritmo de samba, o São Paulo Fashion Week começou com Oskar Metsavaht dando sua interpretação da maior festa do mundo, o carnaval brasileiro, na coleção para primavera-verão 2009/10 da Osklen. Enquanto o evento celebra o ano da França no Brasil, Oskar faz um interessante exercício estilístico sobre plumas, confetes e purpurina. Para compensar a exuberância momesca, ele usa a camiseta como base - da t-shirt à regata. Cria estampas, bordados e aplicações. Até o dourado do paetê tem aquele tom quase barato das fantasias da avenida. Da serpentina, ele faz calças que se abrem como tiras. E o desfile vai num crescendo sintonizado com a batucada contagiante da trilha sonora. Na passarela desse samba fashion, ele desfila elementos certeiros da próxima estação como a sobreposição transparente de tules em cores vivas. E depois de tantas cores e emoção, o desfile culmina com os looks nude e delicados brilhos de cristal com a imagem imperiosa do sambódromo projetada ao fundo, na boca de cena da passarela, tipo apoteose.