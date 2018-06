Conhecido por ter atuado em casos que envolviam longas negociações com reféns, o comandante Adriano Giovaninni conta abaixo detalhes do processo. Como o negociador trabalha? O negociador é como um maestro que vai reger a orquestra. Ninguém negocia uma ocorrência sozinho, principalmente as que demoram. Junto ao negociador existe uma equipe de 4 a 5 policiais. Quem pode ser um negociador? Não é uma atividade que qualquer um possa exercer. Tem de saber um pouco de psicologia, por exemplo. Somos tropa de apoio. Se, de repente, aquele policial que iniciou a negociação, mesmo não tendo conhecimento técnico, criou um vínculo com o causador da crise, não há por que tirá-lo. Quais são os mais difíceis? Os que não têm medo de morrer? Esse é o mais complicado, porque a gente fica sem poder de barganha. Outros são aqueles com problemas mentais, psicopatas. Se ele não está preocupado com a vida dele, o negociador tem de mostrar que está. A gente vai descobrir se tem família, filhos, e jogar isso para ele: ?Você tem a perder, sim.? O que fazer quando não há mais como negociar? Depende do cenário. Se não tiver condições de agir de forma pacífica, vamos usar mais energia, que é a invasão, tiro, defesa pessoal. Essa ação enérgica não quer dizer morte. Matar o bandido, em casos extremos, pode ser considerado legítima defesa? Toda ação letal tem de se basear dentro de requisitos legais. Sempre.