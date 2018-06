É fácil aplaudir o BC quando os juros não sobem

Quando o aumento dos juros vier, será curioso acompanhar a reação dos candidatos, obrigados a enviar sinais não apenas aos eleitores, mas também ao chamado mercado. Dilma Rousseff dará aval a uma medida que tende a esfriar a economia, sob a justificativa de que é preciso conter a inflação? José Serra atacará o BC, correndo o risco de alimentar temores de que a instituição tende a perder autonomia em um eventual governo tucano? Marina continuará dando sinal verde à política monetária? Ciro Gomes dirá o que pensa?

O pior dos cenários - nada improvável - será o do silêncio ou dos comentários vagos a respeito do tema. A falta de clareza no discurso pode até ser um trunfo eleitoral para os candidatos, mas o fato é que estabilidade não combina com incerteza.