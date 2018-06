Minutos depois do debate do primeiro turno, na TV Globo, dia 28, Weslian Roriz (PSC) já era "hit" na web. O nome da candidata apareceu entre os tópicos mais comentados do Twitter e as suas cenas ao vivo logo foram parar no YouTube. Dos Estados Unidos, o professor de Economia Leonardo Bursztyn - o DJ Faroff - discotecou os "melhores momentos" de Weslian, em parceria online com o produtor cultural Diego Marx. A música já foi ouvida mais de 300 mil vezes no site. Como surgiu a ideia de fazer a mixagem?

A gente vinha com a ideia de fazer montagens com políticos e celebridades fazia um tempo, mas faltava uma musa. Tivemos a ideia de fazer com a Weslian na sexta-feira e, sábado à tarde, já estava no ar. Eu, de Los Angeles, e o Diego Marx, em Roraima.

O que você achou do desempenho de Weslian Roriz no debate?

A performance dela foi ótima, arrebatadora. É impressionante a quantidade de pérolas que proferiu em tão pouco tempo.

Qual foi o melhor momento?

Acho que fiquei muito impressionado com o momento em que ela ignora a pergunta do Agnelo Queiroz sobre transporte e começa a atacá-lo dizendo que era do Partido Comunista e do PT, que apoia o aborto... Claramente, direcionada a fazer isso.

Ficou surpreso com o sucesso viral da mixagem?

Muito! Em um dia, todo mundo que conhecíamos já havia espalhado. Vou tocar (a música) quando for tocar no Brasil, em dezembro, no Rio. Espero que o pessoal ainda se lembre.

Você vê alguma semelhança entre ela e a republicana Sarah Palin?

Acho que se a Weslian fizer uma parceria com a Sarah Palin seria um trampolim para a carreira internacional da Weslian... como cantora.

A candidata pode participar de mais debates no segundo turno. Acha que haverá material para mais mixagens?

Vai ter muito material. Aliás, só com o do primeiro turno, já estamos preparando um novo vídeo, com participações do maridão Joaquim Roriz e do Tiririca. Com certeza irei acompanhar, para colocar um pouco de tragédia e comédia na vida.

Você votaria em Weslian Roriz?

Só se fosse para clipe do ano na premiação da MTV.