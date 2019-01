'É inadmissível que poder público e empresas não tenham aprendido nada', diz Marina Silva

É com tristeza e revolta que estamos acompanhando o desastre em Brumadinho esta tarde, por conta do rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Uma equipe do Greenpeace seguirá para o local e em breve compartilharemos mais informações com vocês. :Corpo de Bombeiros de Minas pic.twitter.com/fvKyJ8m44J — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) 25 de janeiro de 2019