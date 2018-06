E-mail com vírus explora desastre Como acontece em todo grande fato, a exemplo do caso Isabella e dos atentados do PCC, o acidente envolvendo o voo 447 da Air France virou tema e isca de milhares de e-mails que transmitem vírus. O golpe já tem várias vertentes - há e-mails que falam sobre fotos de mortos, sobre motivos da queda e outros até sobre sobreviventes encontrados pela Marinha. No fim, todas as mensagens pedem para que o internauta clique em links que contêm programas executáveis, usados para abrir portas do computador, roubar senhas, tornar a máquina distribuidor de vírus, worms e spywares. Um dos e-mails fala em "Resgate de dois sobreviventes choca o mundo" e pede para o internauta clicar em um vídeo. Outro finge ter sido enviado por um portal da internet e anuncia "Cenas fortes, tem de ter estômago". A única recomendação é não entrar em links que não sejam confiáveis e muito menos autorizar downloads.