''É preciso aguardar investigações'', diz Geraldo Alckmin Mesmo com o mal-estar causado no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), manteve sua posição e saiu novamente em defesa do presidente reeleito da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual Barros Munhoz.