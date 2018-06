'É um covarde',diz Itagiba sobre Amaury O deputado Marcelo Itagiba voltou a rebater as afirmações de Amaury Ribeiro Jr. sobre seu envolvimento no suposto esquema de espionagem contra Aécio Neves. Ele foi apontado por Amaury como responsável pela "obtenção de informações" sobre Aécio para beneficiar José Serra. "No fundo, ele é um covarde, porque não faz acusação nenhuma. Ele diz que alguém disse ou alguém falou."