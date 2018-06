''É um patrimônio normal'', diz ex-prefeito O ex-prefeito Paulo Bururu (PT), hoje empresário na área de locação de máquinas de terraplanagem, nega ligações com a "máfia da merenda". Ele afirma que jamais recebeu propina. "Vão ter que provar isso", desafia. Sobre seu patrimônio, que a promotoria sustenta ter sido constituído com dinheiro da corrupção, ele retruca. "Não são imóveis de grande valor, é patrimônio normal de quem foi vereador por oito anos, prefeito por mais oito e trabalhador com carteira assinada por 20 anos. Minha vida é um livro aberto."