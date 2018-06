''É uma janela para o entendimento''

Como vê a proposta que altera os critérios de desapropriação para a formação de reservas?

Vejo como uma luz no fim do túnel. Aqui em Mato Grosso do Sul não existe grileiro, não existe ocupação ilegal da terra. Toda estrutura fundiária é legalizada. Não nos opomos à busca, pela União, de terras para a formação de territórios indígenas. Mas isso não pode ser feito com a tomada das terras, sem que os proprietários legais sejam indenizados. A aprovação da PEC vai abrir uma janela, para o entendimento. Ninguém quer entregar o que é seu de direito sem reagir, como deseja a Funai e as ONGs que a influenciam diretamente.