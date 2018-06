'É uma situação terrível', diz Marina sobre caso Bruno

BELO HORIZONTE - A candidata do PV à Presidência, Marina Silva, repercutiu hoje o caso envolvendo o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes. A Polícia Civil de Minas afirma que a jovem foi assassinada com a cumplicidade do jogador.

"Todo e qualquer caso de violência é lamentável, lastimável a perda de uma vida. É uma situação terrível e difícil. Repetidamente nós temos visto acontecer esse tipo de episódio contra a vida das mulheres", disse Marina, após um encontro com aliados em Belo Horizonte. "Que a Justiça seja feita."