Economista vê semelhança entre PT e o PRI A escolha de Dilma Rousseff como candidata do PT é um "dedaço com caipirinha", aponta o economista-sênior da Wells Fargo Securities, Eugenio Aleman. Ele acredita que o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva a uma "desconhecida" guarda alguma similaridade com o "dedaço" praticado pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), que ficou no poder por 70 anos no México - a expressão surgiu porque, durante esse período, o PRI apontava o dedo para quem considerava o sucessor e, por muitas vezes, este foi eleito.