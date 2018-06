Ecovias: 92 mil carros já desceram a serra rumo ao litoral O trânsito era intenso nas rodovias Anchieta e Imigrantes, sentido litoral paulista, no começo da tarde desta sexta-feira, 16. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, das 14 horas às 15 horas, 7.087 veículos desceram a serra rumo à Baixada Santista. Segundo a concessionária, o trânsito era intenso, por volta das 15 horas, principalmente entre os quilômetros 32 e 40 da Rodovia Imigrantes. Desde a zero hora desta sexta-feira, quando teve início a contagem para o feriado de carnaval, 92 mil carros viajaram em direção às praias do litoral sul. Segundo estimativa da concessionária, entre 400 mil a 530 mil veículos devem utilizem as rodovias para descer a serra com destino ao litoral, entre os dias 15 a 20 de fevereiro. A operação descida 7X3 deveria ser implantada por volta das 15h30, quando o sentido do trecho de serra da pista norte da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 40 e 55, seria invertido e a descida passaria a ser eita pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Vale ressaltar que uma das pistas da Via Anchieta será utilizada exclusivamente por veículos de passeio. Para a subida da serra, o motorista poderá utilizar somente a pista norte da Imigrantes. Esta matéria foi alterada às 16h53 para acréscimo de informações.