Ecovias começa obras de recapeamento de R$ 48 milhões Nesta segunda-feira, a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, dá início a obras de recapeamento que fazem parte de um pacote de R$ 48 milhões, destinados à pavimentação de 191 quilômetros de pistas. Desses, 146 quilômetros receberão uma camada de asfalto borracha, feito a base de pneu reciclado. Além de ser 40% mais resistente que o asfalto convencional, o de borracha permite maior aderência entre o carro e o pavimento e reduz o "spray" provocado pela água nos dias de chuva. As obras na Rodovia dos Imigrantes acontecerão de amanhã a sábado, das 6 às 19 horas. As obras no trecho de serra da Via Anchieta, que também começam na próxima semana, acontecerão de terça a quinta-feira. A pista norte da rodovia ficará interditada entre os quilômetros 41 e 55, das 6 às 19 horas. Nesse período, o motorista que vai para o litoral poderá optar pelas pistas sul das Vias Anchieta e Imigrantes. A subida será feita somente pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. O recapeamento faz parte de um pacote de investimentos R$ 130 milhões em melhorias e ampliações do Sistema Anchieta-Imigrantes.