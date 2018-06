Edição extraordinária! Só Deus sabe como é duro fazer jornal nesta época do ano em que nem Papai Noel de alto de página tem mais de bobeira nas ruas. Acabaram-se as peladas beneficentes, a crise entrou em fase retrospectiva, o Gilmar Mendes está de férias e o fantasma da página em branco atormenta a ressaca dos jornalistas de plantão - ô, raça! O dia em que o jornal não saiu por absoluta falta de assunto é pesadelo recorrente do pós-ceia de muito coleguinha com responsabilidades bem maiores que as minhas. Por volta das 15h de ontem, a turma que fecha a primeira página ainda sonhava com um final mais empolgante para esta edição: "Se ao menos a Carla Bruni desse um mergulho de biquíni na Praia de Itacarezinho..." - murmurava-se na redação. Os mais experientes não reclamam. Não esquecem o Natal de 2004, quando suas preces foram atendidas com o tsunami que devastou a Ásia. Cá pra nós, o melhor que pode acontecer nesta época do ano é nada, rigorosamente nada! Quem lê tanta notícia, né não?! PRIMEIRA PÁGINA Dá até para entender que, branca daquele jeito, Carla Bruni vá à praia na Bahia de calça comprida e camiseta. Mas será que Michelle Obama também não levou biquíni pro Havaí, caramba? Só se falava disso ontem em Honolulu. COMO TODO BEBÊ... Quem viu Maria Sofia Fenômeno no berçário garante: a menina é a cara do joelho do pai. Só o que faltava O primeiro submarino que o Brasil vai construir com tecnologia francesa já ganhou apelido no Rio: caveirão do fundo do mar. Baixinho é a... Nicolas Sarkozy foi à praia ontem sem salto carrapeta. Fez questão de mostrar a sola do tênis para neutralizar os boatos que o deputado ACM Neto plantou em Itacaré (BA) sobre a altura do presidente francês. Mal comparando Lula está indeciso. Não sabe se estréia no réveillon o calção florido que ganhou de Natal. Modéstia à parte, acha que vai ficar mal para alguns de seusparceiros internacionais. Risco animal Dá para imaginar Edmundo morando em Itumbiara? O jogador teria recebido uma proposta de R$ 100 mil mensais para atuar no clube goiano que leva o nome da cidade. O município deve estar em estado de alerta. "Ele mora em São Paulo!" Filha mais velha de Madonna disse em Londres neste Natal que voltou a acreditar em Papai Noel no Brasil. Lourdes Maria ganhou do designer de jóias Raphael Falci um pingente de brilhantes e ouro. Sem mais nem menos! Xarás do presidente Virou moda em Nova York madame botar o nome Bush em seus cachorrinhos. Só no mundo árabe isso ainda é considerado ofensa grave.