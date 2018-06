Edinho vai esperar por julgamento em liberdade, decide STF Acusado de associação para o tráfico de drogas, o ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, aguardará seu julgamento em liberdade. Nesta terça-feira, 24, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu um habeas-corpus solicitado pela defesa do filho de Pelé, confirmando uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro do STF Cezar Peluso refutou a necessidade da prisão cautelar de Edinho "pela absoluta irrelevância da gravidade teórica do crime", além de se basear pelo fato do réu ser primário e não apresentar risco de fuga, pois durante o processo "não se afastou do distrito da culpa nem, de qualquer modo, está interferindo na instrução criminal". A medida, entretanto, não se estendeu a outras pessoas beneficiadas anteriormente na mesma liminar concedida ao ex-goleiro. "Ocorre que a decisão impugnada neste pedido se refere tão só a decretação da prisão preventiva de Edson Chiobi, em cuja motivação encontra limite em razões de ordem subjetiva e pessoal que não se estendem aos demais denunciados".