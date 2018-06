Edital de trem para aeroporto está pronto O edital do projeto do trem que ligará o centro de São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos já está pronto e deverá ser publicado até o fim do mês, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). De acordo com o diretor de Planejamento da companhia, Alberto Epifani, o chamado Trem Expresso Guarulhos será uma concessão e deverá custar cerca de R$ 1,44 bilhão.