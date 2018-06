Edital para contratar mais 100 sai em breve A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou ontem, em nota, que o edital do concurso público para a contratação de cem funcionários deve ser publicado nas próximas semanas. Serão 60 vagas de supervisores operacionais e 40 para auxiliares de manobras. O objetivo é compensar as 61 demissões que a empresa realizou depois da greve dos metroviários, nos dias 2 e 3. Segundo o Metrô, ainda neste ano, serão abertos concursos nas áreas de manutenção de trens e agente de segurança.